Сборная России разгромила Сан-Марино в отборочном матче Евро-2020

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Встреча прошла в Серравалле на стадионе «Олимпико» и завершилась со счетом 5:0. В составе российской команды голами отметились Далер Кузяев (3-я минута), Сергей Петров, для которого гол стал дебютным за национальную команду, Алексей Миранчук (49), Алексей Ионов (56) и Николай Комличенко (78), также забивший первый мяч в составе сборной.

Отметим, что первую официальную встречу в составе сборной России провел голкипер Антон Шунин. Также свой дебютный матч за сборную провел защитник Максим Беляев, а хавбек Зелимхан Бакаев впервые вышел в стартовом составе национальной команды.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

В параллельных матчах группы Бельгия разгромила на своем поле команду Кипра (6:1), а Шотландия дома обыграла сборную Казахстана (3:1).

Таким образом, сборная Бельгии, набрав по итогам отборочного раунда 30 очков, заняла первое место в турнирной таблице группы I. Сборная России, имея в активе 24 очка, расположилась на второй строчке. Шотландия с 15 очками стала третьей, а команда Кипра (10 очков) – четвертой. Сборная Казахстана (10) заняла пятое место, а Сан-Марино, проиграв все десять встреч квалификации, стала шестой.

Ранее стало известно, что сборная Дании стала первым соперником российской команды по групповом этапе чемпионате Европы 2020 года.