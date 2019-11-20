Сборная России на Евро-2020 сыграет в одной группе с командами Бельгии и Дании - Советский спорт
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20 ноября 2019 00:55Футбол

Сборная России на Евро-2020 сыграет в одной группе с командами Бельгии и Дании

Российская команда встретится со сборными Бельгии и Дании в группе В на чемпионате Европы 2020 года.

При жеребьевке финального раунда турнира Бельгия попадет в первую корзину со сборными Италии, Англии, Испании, Германии и Украины, которые за исключением бельгийской и украинской команд являются хозяевами Евро-2020.

Ранее стало известно, что сборные России и Украины будут разведены при жеребьевке. Таким образом, еще одним соперником сборной России по группе В станет команда Бельгии.

Напомним, что первым соперником российской команды на групповом этапе в финальной части европейского турнира стала сборная Дании.

Бельгия одержала десять побед в десяти матчах отборочного раунда, набрала 30 очков и заняла первое место в турнирной таблице группы I. Сборная России, имея в активе 24 очка, расположилась на второй строчке.

Команда Бельгии дважды обыграла сборную России в отборочном раунде на Евро-2020. На своем поле бельгийцы одержали победу со счетом 3:1, а гостях разгромили российскую команду - 4:1.

Добавим, что жеребьевка группового этапа финальной части чемпионата Европы 2020 года пройдет 30 ноября в Бухаресте.

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