Станислав Черчесов – об оскорблениях в адрес Дзюбы: Это чьи болельщики-то были? - Советский спорт
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20 ноября 2019 01:25Футбол

Станислав Черчесов – об оскорблениях в адрес Дзюбы: Это чьи болельщики-то были?

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов удивлен поведением болельщиков, выкрикивавших оскорбления в адрес нападающего национальной команды Артема Дзюбы.

- У меня иногда нет слов. Это чьи болельщики-то были? У меня давно нет никаких реакций на подобные вещи, потому что мы уже ко всему привыкли, - сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что футболисты сборной России одержали победу над Сан-Марино в матче заключительного тура группового этапа отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года со счетом 5:0. В составе российской команды голами отметились Далер Кузяев, Сергей Петров, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Комличенко.

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