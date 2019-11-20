Станислав Черчесов – об оскорблениях в адрес Дзюбы: Это чьи болельщики-то были? Главный тренер сборной России Станислав Черчесов удивлен поведением болельщиков, выкрикивавших оскорбления в адрес нападающего национальной команды Артема Дзюбы.

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- У меня иногда нет слов. Это чьи болельщики-то были? У меня давно нет никаких реакций на подобные вещи, потому что мы уже ко всему привыкли, - сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что футболисты сборной России одержали победу над Сан-Марино в матче заключительного тура группового этапа отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года со счетом 5:0. В составе российской команды голами отметились Далер Кузяев, Сергей Петров, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Комличенко.