Станислав Черчесов: На матч с Сан-Марино вышли заряженными, хотели порадовать зрителей голами

- В целом оценю матч хорошо. Нельзя сказать, что экспериментировали с составом. Мы готовились к некоторым вещам. Вышли заряженными, хотели порадовать зрителей голами. Все удалось.
Два наших соперника на Евро уже известны? Раз такая ситуация, не можем ничего поменять. Будем со старыми друзьями из Бельгии встречаться. Наверное, на том же стадионе. Но в этот раз все будет по-другому, - приводит слова Черчесова официальный сайт УЕФА.
Напомним, что по итогам отборочного раунда сборная России пробилась в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
Ранее определились два соперника российской команды по групповому этапу на Евро-2020. В группе В сборная России сыграет против команд Бельгии и Дании.
Добавим, что жеребьевка группового этапа финальной части чемпионата Европы 2020 года пройдет 30 ноября в Бухаресте.
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