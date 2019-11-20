Георгий Джикия – об оскорблениях в адрес Дзюбы: Не хотелось бы, чтобы в дальнейшем такое повторялось - Советский спорт
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20 ноября 2019 01:54Футбол

Георгий Джикия – об оскорблениях в адрес Дзюбы: Не хотелось бы, чтобы в дальнейшем такое повторялось

Защитник сборной России Георгий Джикия – о болельщиках, выкрикивавших оскорбления в адрес нападающего национальной команды Артема Дзюбы во время матча против Сан-Марино (5:0).

- Что касается выкриков, которые мы слушали в адрес Дзюбы, это очень обидно и отражается внутри. Не хотелось бы, чтобы в дальнейшем такое повторялось. Не должно быть никаких клубных пристрастий или личных моментов, когда играет сборная. Сборная — это одно целое. Должен быть позитив, трибуны должны нести положительный заряд, - приводит слова Джикии Sport24.ru.

Напомним, что по итогам отборочного раунда сборная России пробилась в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

Ранее стали известны два соперника российской команды по групповому этапу Евро-2020. В группе В сборная России сыграет против команд Бельгии и Дании.

Добавим, что жеребьевка группового этапа финальной части чемпионата Европы 2020 года пройдет 30 ноября в Бухаресте.

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