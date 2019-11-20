Моуринью возглавил «Тоттенхэм» Португалец сменил Почеттино.

Новым главным тренером «Тоттенхэма» официально стал португалец Жозе Моуринью, сообщает официальный сайт клуба.

56-летний португалец сменил аргентинца Маурисио Почеттино, который был отправлен в отставку во вторник.

«Тоттенхэм» стал третьим английским клубом для Моуринью. Ранее он работал в «Челси» (2004-2007, 2013-2015) и «Манчестер Юнайтед» (2016-2018). Также в его тренерской карьере были «Бенфика» (2000), «Лейрия» (2001-2002), «Порту» (2002-2004), «Интер» (2008-2010) и «Реал» (2010-2013).

Моуринью трижды приводил «синих» к победе в чемпионате Англии (2005, 2006, 2015), выигрывал Кубок Англии (2007), Кубок английской лиги (2005, 2007, 2015, 2017) и Суперкубок (2005, 2016).

Вместе с «Порту» (2004) и «Интером» (2010) он побеждал в Лиге чемпионов, а с «Манчестер Юнайтед» – в Лиге Европы (2017).

После 12 туров «Тоттенхэм» набрал 14 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. Дебют Моуринью на посту главного тренера «шпор» состоится 23 ноября в дерби с «Вест Хэмом».