Жозе Моуринью: Меня привлекает работа с игроками «Тоттенхэма» Португалец стал главным тренером «шпор».

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал свое назначение.

«Рад возглавить клуб с таким великолепным наследием и страстными болельщиками, – приводит слова 56-летнего португальца официальный сайт «шпор». – Меня впечатлил уровень как состава, так клубной академии. Работа с этими игроками – это то, что меня привлекает».

Напомним, Моуринью сменил отправленного накануне в отставку аргентинца Маурисио Почеттино.

После 12 туров у «Тоттенхэма» 14 очков и 14-е место в турнирной таблице премьер-лиги. Дебют Моуринью на посту главного тренера «шпор» состоится 23 ноября в дерби с «Вест Хэмом».