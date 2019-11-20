Жозе Моуринью: Меня привлекает работа с игроками «Тоттенхэма»

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал свое назначение.
«Рад возглавить клуб с таким великолепным наследием и страстными болельщиками, – приводит слова 56-летнего португальца официальный сайт «шпор». – Меня впечатлил уровень как состава, так клубной академии. Работа с этими игроками – это то, что меня привлекает».
Напомним, Моуринью сменил отправленного накануне в отставку аргентинца Маурисио Почеттино.
После 12 туров у «Тоттенхэма» 14 очков и 14-е место в турнирной таблице премьер-лиги. Дебют Моуринью на посту главного тренера «шпор» состоится 23 ноября в дерби с «Вест Хэмом».
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