Сборная России обратилась к болельщикам после матча с Сан-Марино - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 ноября 2019 11:12ФутболНечаев Юрий

Сборная России обратилась к болельщикам после матча с Сан-Марино

Пресс-служба сборной России в Instagram опубликовала обращение к болельщикам, оскорблявшим по ходу игры капитана национальной команды Артема Дзюбу.

«Мы в сборной России любим делать болельщиков героями постов в соцсетях: они болеют и верят в наших парней, а наши парни ценят их поддержку. Сегодня на стадионе в Сан-Марино, в последнем матче квалификации ЕВРО-2020, неадекватная группа людей попыталась испортить общий праздник. Но у таких посетителей стадиона этого никогда не получится, потому что они – не болельщики и не герои».

Напомним, в заключительном матче квалификации Евро-2020 сборная России разгромила команду Сан-Марино 5-0. По ходу встречи в адрес форварда сборной Артёма Дзюбы с российской трибуны раздавались нелицеприятные выкрики.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Еще по теме:
«Есть явные пассажиры». Губерниев – о составе сборной России по биатлону Миронова выиграла второй отборочный спринт в Тюмени Дмитрий Малышко: Результаты говорят о том, что я на верном пути
Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Круче Свечникова только Ковальчук. Топ-5 российских юниоров в ХХI веке Александр Овечкин и Евгений Малкин так давно играют за океаном, что навскидку кажется – именно они должны возглавлять этот рейтинг. 18.11.2019 13:30 Хоккей Славин Виталий
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Надаль обыграл Хачанова в матче Кубка Дэвиса Евгений Кафельников: Почти уверен, что Надаль сыграет с Россией Карен Хачанов: Если надо бегать три часа – буду это делать
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
«Трактор» продолжает проигрывать. А в Челябинске пишут письма Второе подряд поражение «Магнитки» на Дальнем Востоке, падение «Трактора», серия с набранными очками «Автомобилиста» – самые интересные события игрового дня в традиционном обзоре «Советского спорта». 19.11.2019 20:01 Хоккей Домрачев Владислав
5:0 в пользу будущего. Обзор событий уик-энда Московский этап Гран-при завершился полным триумфом российских фигуристов. Но в эти дни были как другие новости, так и другие соревнования. 18.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Саламыч, звони Игорю!» Отар Кушанашвили об итогах разгромного матча Наш пламенный трибун-обозреватель призывает тренера сборной сделать выводы по поводу вратарской позиции. 17.11.2019 17:30 Футбол Кушанашвили Отар
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Валерий Рейнгольд: Сборная проиграла из-за Черчесова Бывший нападающий «Спартака» поделился впечатлениями от крупного поражения сборной России от команды Бельгии (1:4) в отборочном матче Евро-2020. 17.11.2019 13:30 Футбол Усачев Владислав
Новости
11:27 Баскетбол Римас Куртинайтис: «Реал» был лучше, но мы смотрим в будущее
11:12 Футбол Сборная России обратилась к болельщикам после матча с Сан-Марино
10:13 Футбол Жозе Моуринью: Меня привлекает работа с игроками «Тоттенхэма»
09:46 Футбол Моуринью возглавил «Тоттенхэм»
09:24 Хоккей «Питтсбург» проиграл «Айлендерс» в овертайме
09:21 Хоккей Первая шайба Каменева в сезоне помогла «Колорадо» победить «Калгари»
09:15 Хоккей «Тампа» уступила «Сент-Луису» и потеряла Кучерова
08:56 Футбол Определились 20 участников Евро-2020
02:02 Теннис Надаль обыграл Хачанова в матче Кубка Дэвиса
01:54 Футбол Георгий Джикия – об оскорблениях в адрес Дзюбы: Не хотелось бы, чтобы в дальнейшем такое повторялось
01:45 Футбол Станислав Черчесов: На матч с Сан-Марино вышли заряженными, хотели порадовать зрителей голами
01:39 Баскетбол «Зенит» уступил «Валенсии», потерпев четвертое поражение подряд в Евролиге
01:25 Футбол Станислав Черчесов – об оскорблениях в адрес Дзюбы: Это чьи болельщики-то были?
01:09 Баскетбол «Химки» уступили «Реалу», потерпев третье поражение в Евролиге
00:55 Футбол Сборная России на Евро-2020 сыграет в одной группе с командами Бельгии и Дании
00:35 Футбол Сборная России разгромила Сан-Марино в отборочном матче Евро-2020
00:27 Футбол Комличенко забил дебютный гол за сборную России
00:17 Хоккей Михаил Варнаков: Старались сыграть с «Динамо» более уверенно и надежно
23:47 Футбол Неймар вернулся к тренировкам в общей группе «ПСЖ»
23:32 Футбол Сборная России выигрывает у Сан-Марино после первого тайма со счетом 2:0
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array