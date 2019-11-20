Сборная России обратилась к болельщикам после матча с Сан-Марино

«Мы в сборной России любим делать болельщиков героями постов в соцсетях: они болеют и верят в наших парней, а наши парни ценят их поддержку. Сегодня на стадионе в Сан-Марино, в последнем матче квалификации ЕВРО-2020, неадекватная группа людей попыталась испортить общий праздник. Но у таких посетителей стадиона этого никогда не получится, потому что они – не болельщики и не герои».
Напомним, в заключительном матче квалификации Евро-2020 сборная России разгромила команду Сан-Марино 5-0. По ходу встречи в адрес форварда сборной Артёма Дзюбы с российской трибуны раздавались нелицеприятные выкрики.
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