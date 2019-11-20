«Авангард» – о назначении Моуринью: Закаленным в Балашихе ничего не страшно «Авангард» пожелал удачи португальцу в «Тоттенхэме».

«Авангард» отреагировал на назначение португальца Жозе Моуринью главным тренером «Тоттенхэма».

Новости футбола: Жозе Моуриньо возглавил «Тоттенхэм». Закаленным в Балашихе ничего не страшно, желаем удачи в Лондоне, порви всех», – говорится в сообщении в твиттере «ястребов».

⚽ Новости футбола: Жозе Моуриньо возглавил @SpursOfficial. Закалённым в Балашихе ничего не страшно, желаем удачи в Лондоне, порви всех! pic.twitter.com/jDIiyeKIis — ХК Авангард (@hcavangardomsk) November 20, 2019

Напомним, в феврале Моуринью в Балашиху на матч «Авангард» – СКА, и во время символического вбрасывания поскользнулся и упал.

Моуринью сменил аргентинца Маурисио Почеттино, который был отправлен в отставку во вторник.

«Тоттенхэм» стал третьим английским клубом для португальца. Ранее он работал в «Челси» (2004-2007, 2013-2015) и «Манчестер Юнайтед» (2016-2018).