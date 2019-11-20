Моуринью в «Тоттенхэме» будет получать вдвое больше, чем Почеттино Зарплата португальца составит 15 миллионов фунтов.

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Стала известна зарплата нового главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, сообщает The Daily Mail.

По информации источника, 56-летний португалец будет зарабатывать в Лондоне 15 миллионов фунтов, что вдвое больше, чем его предшественник Маурисио Почеттино, который был отправлен в отставку во вторник.

Напомним, «Тоттенхэм» стал третьим английским клубом для Моуринью. Ранее он работал в «Челси» (2004-2007, 2013-2015) и «Манчестер Юнайтед» (2016-2018).

После 12 туров «Тоттенхэм» набрал 14 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. Дебют Моуринью на посту главного тренера «шпор» состоится 23 ноября в дерби с «Вест Хэмом».