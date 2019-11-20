Магомед-Шапи Сулейманов: Самые важные матчи ждут нас через год

Полузащитник молодежной сборной России Магомед-Шапи Сулейманов высказался о победе над Сербией (2:0) в матче отборочного турнира Евро-2021 (U21).
«Игра получилась очень тяжелая, – приводит слова 19-летнего игрока официальный сайт РФС. – В Сербии всегда играть непросто, но самое главное, что мы победили и уходим на перерыв на первом месте, оторвавшись чуть-чуть от Польши.
Тем не менее, самые важные встречи нас ждут впереди. Они нас ждут через год. Самое главное – выйти на Евро, мы все этого очень хотим».
Напомним, в матче с Сербией Сулейманов отметился результативной передачей и забитым мячом.
Сборная России набрала 14 очков и лидирует в группе 5, опережая на четыре очка Польшу. Следующий матч команда проведет 4 сентября 2020 года дома с Болгарией.
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