Гендиректор «Сочи»: Причиной отставки Точилина стали неудовлетворительные результаты «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал отставку главного тренера команды Александра Точилина.

«Решение об отставке было обоюдным, – приводит ТАСС слова Рубашко. – Причиной стали неудовлетворительные результаты».

Напомним, 45-летний специалист работал в «Сочи» с момента основания клуба в 2018 году. До этого он провел три года в «Динамо» (Санкт-Петербург), которое перед прошлым сезоном и перебазировалось в Сочи.

После 16 туров дебютант премьер-лиги набрал 13 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

Выполнять функции главного тренера «Сочи» до зимнего перерыва в чемпионате будет Роман Березовский.