Антон Шунин: Группа на Евро непростая – тем интереснее Россия разгромила Сан-Марино в квалификации Евро-2020.

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Голкипер сборной России Антон Шунин прокомментировал победу над Сан-Марино (5:0) в матче заключительного тура отборочного турнира Евро-2020 на «Сан-Марино Стэдиум» в Серравалле.

«Движемся дальше, – приводит слова 32-летнего вратаря официальный сайт РФС. – Сейчас уже таких соперников, как Сан-Марино, на чемпионате Европы не будет.

Задача – хорошо подготовиться за эти полгода до старта турнира. Каждому игроку нужно пахать на максимуме и готовиться серьезно ментально к Евро, где нужно будет себя проявить, потому что группа у нас непростая. Тем интереснее».

Напомним, во вторник Шунин сыграл за сборную России впервые с 2011 года. Команда завершила отборочный турнир на втором месте в группе I. Уже известны два соперника национальной команды на групповом этапе: это сборные Бельгии и Дании.

Финальный турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе Санкт-Петербурге.