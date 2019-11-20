Максим Беляев: Такие матчи, как с Сан-Марино, даже более энергозатратны, чем с сильным соперником - Советский спорт
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20 ноября 2019 13:56ФутболЛипкин Антон

Максим Беляев: Такие матчи, как с Сан-Марино, даже более энергозатратны, чем с сильным соперником

Россия победила Сан-Марино и завершила отбор на Евро-2020.

Защитник сборной России Максим Беляев высказался о матче с Сан-Марино (5:0) в отборочном турнире Евро-2020 в Серравалле.

«На самом деле такие матчи для меня, как центрального защитника, более энергозатратны, чем с сильным соперником, – приводит слова 28-летнего игрока официальный сайт РФС, – потому что нужно постоянно играть высоко, играть в прессинге, подбирать любой мяч и быть начеку, чтобы не дать провести контратаку. Соперники достаточно грубо играли против нас».

Отметим, что матч с Сан-Марино стал дебютным для Беляева в сборной России. Команда завершила отборочный турнир на втором месте в группе I. Уже известны два соперника национальной команды на групповом этапе: это сборные Бельгии и Дании.

Финальный турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе Санкт-Петербурге.

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