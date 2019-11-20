Николай Комличенко: Было желание помочь отличиться Дзюбе, но не получилось Сборная России разгромила Сан-Марино и завершила выступление в отборе на Евро-2020.

Форвард сборной России Николай Комличенко подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) в Серравалле.

«Было желание помочь отличиться и (Артему) Дзюбе, но не получилось, – приводит слова 24-летнего игрока официальный сайт РФС. – По нему по два защитника играли, а когда так происходит, непросто.

К сожалению, у него не получилось забить. В раздевалке поздравили всех с завершением отборочного турнира и выходом на Евро-2020».

Отметим, что Комличенко установил окончательный счет в матче, этот гол стал для него первым за сборную России. Команда завершила отборочный турнир на втором месте в группе I. Уже известны два соперника национальной команды на групповом этапе: это сборные Бельгии и Дании.

Финальный турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе Санкт-Петербурге.