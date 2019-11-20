Александр Бубнов – об итогах отбора на Евро-2020: Нам нужно благодарить жребий за слабых соперников Россия стала второй в квалификации Евро-2020.

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Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги выступления сборной России в отборочном турнире Евро-2020.

«Что касается итогов отборочного цикла, то нам нужно благодарить жребий, отправивший к нам в группу таких слабых соперников, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Сборная потерпела всего два поражения как раз потому, что никто не мог оказать серьезного сопротивления, кроме Бельгии».

Напомним, во вторник сборная России крупно победила в гостях Сан-Марино (5:0). Команда набрала 24 очка и завершила отборочный турнир на втором месте в группе I. Уже известны два соперника России на групповом этапе Евро-2020: это сборные Бельгии и Дании.

Финальный турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе Санкт-Петербурге.