Борис Игнатьев – об оскорблениях Дзюбы: Эта группа людей не относится к самой сборной На секторе сборной России оскорбляли капитана национальной команды.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об оскорблениях капитана команды Артема Дзюбы во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) на «Сан-Марино Стэдиум» в Серравалле.

«Не думаю, что это была спланированная акция, – приводит RT слова Игнатьева. – Думаю, эта группа людей не относится к самой сборной, дело в клубных пристрастиях. Кто-то любит «Зенит», кто-то нет. Кому-то симпатичен «Спартак». Люди просто перепутали».

Отметим, что после матча Дзюба не подошел к болельщикам сборной России, а сразу отправился в раздевалку.

Команда набрала 24 очка и завершила отборочный турнир на втором месте в группе I. Уже известны два соперника России на групповом этапе Евро-2020: это сборные Бельгии и Дании.

Финальный турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе Санкт-Петербурге.