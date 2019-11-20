Борис Игнатьев: Дзюба делает все возможное для популяризации сборной России Капитана сборной России оскорбляли во время матча с Сан-Марино.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об оскорблениях капитана команды Артема Дзюбы во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) на «Сан-Марино Стэдиум» в Серравалле.

«Это ни в какие ворота не лезет, – приводит RT слова Игнатьева. – Не могу понять. Дзюба – один из главных игроков команды, делает все возможное не только для успешного выступления сборной России, но и для ее популяризации. Он создает микроклимат, который объединяет коллектив, помогает ему решать задачи».

Отметим, что после матча Дзюба не подошел к болельщикам сборной России, а сразу отправился в раздевалку.

Команда набрала 24 очка и завершила отборочный турнир на втором месте в группе I. Уже известны два соперника России на групповом этапе Евро-2020: это сборные Бельгии и Дании.

Финальный турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе Санкт-Петербурге.