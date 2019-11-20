Александр Медведев: Дзюба не обращает внимания на эту кучку идиотов

«Оскорбления в адрес Дзюбы? Это не болельщики сборной, потому что те выкрики, которые были с их стороны, они, на самом деле, достигнут всех их и их команду. Футбольные боги таких вещей не терпят. Особенно странно читать, когда представители организованных групп - болельщиков известного клуба, говорят, что ничего не планировалось. Правда, участвовали в этом тоже, значит, все пошли, и мы пошли. То есть, у этих здравомыслящих в кавычках людей не хватило ни ума, ни сердца, чтобы остановить эту похабщину, за рубежом причем, поэтому возмутительно, пошло и похабно. Я Артему уже написал и публично могу сказать, что Дзюба не обращает внимания на эту кучку идиотов».
Напомним, капитан сборной России Артем Дзюба подвергся оскорблениям со стороны болельщиков во время матча со сборной Сан-Марино (5:0).
Денисенко, Хованов, Романов, Мифтахов… С таким составом Брагин фаворит МЧМ Несмотря на поражение в Суперсерии-2019, мы с оптимизмом смотрим в будущее – наша «молодежка» поедет в Чехию на молодежный чемпионат мира одним из главных претендентов на золотые медали. 18.11.2019 09:00 Хоккей Домрачев Владислав Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав Сергей Шахрай: Карпоносов спросил Жука: «Вы бы съели человеческое мясо?» Серебряный призер Олимпиады, чемпион мира Сергей Шахрай 20 лет прожил в Австралии, но уже три года, как вернулся в Москву, где тренирует детей. 15.11.2019 10:00 Фигурное катание Волохов Юрий Как двое вашингтонцев четырех наглецов проучили. Разбор самой крутой драки сезона Гнусное месилово на последней минуте второго периода, подленько развязанное игроками «Анахайма», затмило очередной шедевр русского дуэта «Вашингтона», когда Овечкин с изумительной передачи Кузнецова забил 15-й гол в сезоне. Судьи, на мой взгляд, не до конца разобрались в том, что произошло. 19.11.2019 15:00 Хоккей Славин Виталий Валерий Рейнгольд: Сборная проиграла из-за Черчесова Бывший нападающий «Спартака» поделился впечатлениями от крупного поражения сборной России от команды Бельгии (1:4) в отборочном матче Евро-2020. 17.11.2019 13:30 Футбол Усачев Владислав Михаил Кокляев: Емельяненко видели пьяным? Это какой-то вброс Известный российский стронгмен Михаил Кокляев поделился своим настроем и ожиданием от поединка с бойцом ММА Александром Емельяненко. 17.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав Дзюба проиграл гонку бомбардиров. Россия славно покуражилась в Сан-Марино Дзюба мысленно был уже на Евро-2020, и России играла как будто в меньшинстве. Что, впрочем, не помешало ей развлечься под занавес отбора – Кузяев, Петров и Комличенко забили дебютные мячи за национальную команду. 20.11.2019 00:40 Футбол Зибрак Артем Сборная России-2019: Что нужно помнить, и о чем нельзя забыть Матчем с Сан-Марино (5:0) наша команда завершила отбор к Евро-2020. В статусе его участника. Станислав Черчесов оценил пройденный путь как “хороший”. 20.11.2019 10:42 Футбол Андронов Алексей «У нас появилось много друзей». Что сказали тренеры после матча ЦСКА – «Северсталь» Главные тренеры соперников Игорь Никитин и Андрей Разин откровенно прокомментировали итог матча, в котором победили гости (2:1 ОТ). 18.11.2019 23:00 Хоккей Домрачев Владислав, Кузютина Елена «Не готова прыгать на сломанных костях». Медведева – вторая, Трусова – первая Евгения Медведева показала блестящий прокат на российском этапе Гран-при, но победила все равно Александра Трусова. 16.11.2019 21:00 Фигурное катание Чикирис Олег