Александр Медведев: Дзюба не обращает внимания на эту кучку идиотов Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о болельщиках, оскорблявших капитана сборной России Артема Дзюбу.

«Оскорбления в адрес Дзюбы? Это не болельщики сборной, потому что те выкрики, которые были с их стороны, они, на самом деле, достигнут всех их и их команду. Футбольные боги таких вещей не терпят. Особенно странно читать, когда представители организованных групп - болельщиков известного клуба, говорят, что ничего не планировалось. Правда, участвовали в этом тоже, значит, все пошли, и мы пошли. То есть, у этих здравомыслящих в кавычках людей не хватило ни ума, ни сердца, чтобы остановить эту похабщину, за рубежом причем, поэтому возмутительно, пошло и похабно. Я Артему уже написал и публично могу сказать, что Дзюба не обращает внимания на эту кучку идиотов».

Напомним, капитан сборной России Артем Дзюба подвергся оскорблениям со стороны болельщиков во время матча со сборной Сан-Марино (5:0).