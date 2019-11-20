Сергей Юран – об оскорблениях Дзюбы: Не исключаю, что это были фанаты из других стран

Бывший форвард сборной России Сергей Юран высказался об оскорблениях капитана команды Артема Дзюбы во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) на «Сан-Марино Стэдиум» в Серравалле.
«Они имели место после его перехода в «Зенит», но в последнее время все было тихо, – приводит RT слова Юрана. – 99,9 процента, что это были не российские болельщики. Не исключаю, что это были фанаты из других стран. Возможно, бывших республик».
Отметим, что после матча Дзюба не подошел к болельщикам сборной России, а сразу отправился в раздевалку.
Команда набрала 24 очка и завершила отборочный турнир на втором месте в группе I. Уже известны два соперника России на групповом этапе Евро-2020: это сборные Бельгии и Дании.
Финальный турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе Санкт-Петербурге.
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