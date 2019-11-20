Защитник «Рубина», получивший тяжелую травму, вернулся в расположение клуба Вячеслав Фомин, попавший в реанимацию после матча против московского «Спартака», вернулся в расположение «Рубина».

Загрузка... Защитник молодежной команды казанского «Рубина» Вячеслав Фомин вернулся в расположение команды. 18 октября в матче молодежного первенства России против московского «Спартака» защитник казанцев, в результате столкновения с соперником, получил тяжелую травму. После срочной госпитализации врачи диагностировали у футболиста тупую травму живота и большую потерю крови. Игроку была проведена операция. 30 октября спортсмен был выписан из больницы.