Защитник «Рубина», получивший тяжелую травму, вернулся в расположение клуба - Советский спорт
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20 ноября 2019 15:49ФутболНечаев Юрий

Защитник «Рубина», получивший тяжелую травму, вернулся в расположение клуба

Вячеслав Фомин, попавший в реанимацию после матча против московского «Спартака», вернулся в расположение «Рубина».

Защитник молодежной команды казанского «Рубина» Вячеслав Фомин вернулся в расположение команды.

18 октября в матче молодежного первенства России против московского «Спартака» защитник казанцев, в результате столкновения с соперником, получил тяжелую травму. После срочной госпитализации врачи диагностировали у футболиста тупую травму живота и большую потерю крови. Игроку была проведена операция. 30 октября спортсмен был выписан из больницы.

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