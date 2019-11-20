Кевин де Брюйне – о жеребьевке Евро: Это позор, что все уже определено На Евро-2020 Бельгия сыграет с Россией и Данией.

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне высказался о том, что три из четырех команд группы B финального турнира Евро-2020 уже определены.

«Это позор, – приводит HLN слова 28-летнего бельгийца. – По мне это выглядит как извращение турнира. Футбол все больше и больше становится бизнесом».

Напомним, уже известно, что в группе B, матчи которой пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене, сыграют Россия, Дания и Бельгия.

Жеребьевка, которая намечена на 30 ноября, определит только команду из четвертой корзины.

Отметим, что Бельгия нанесла России два поражения в отборочном турнире (3:1, 4:1).