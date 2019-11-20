УЕФА сформировала корзины для жеребьевки финальной стадии Евро-2020 Итоговая церемония пройдет 30 ноября.

Сегодня Союз европейских футбольных ассоциаций на своем официальном сайте опубликовал итоговые корзины для жеребьевки в финальную часть чемпионата Европы 2020 года. Итоговая церемония распределения сборных состоится 30 ноября в румынском городе Бухарест.

В первой корзине представлены четыре страны-хозяйки турнира - Италия, Англия, Германия и Испания. Также к ним присоединились сборные Бельгии и Украины.

Вторая и третья корзина имеет всего две страны, принимающие у себя Евро-2020: Россия и Дания. Команда Станислава Черчесова расположилась во втором посеве вместе с Францией, Польшей, Швейцарией, Хорватией и Нидерландами.

Компанию датчанам в третьей корзине составят Португалия, Турция, Австрия, Швеция и Чехия.

Четвертая корзина пока не сформирована до конца по причине того, что некоторые сборные еще имеют шансы добыть себе путевку через Лигу наций. Пока в ней находятся лишь финская и валлийская сборные.

Напомним, что сборная России уже знает практически всех своих соперников по группе. Ими станут Бельгия, Дания и, возможно, Финляндия или Уэльс.