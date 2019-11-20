УЕФА сформировала корзины для жеребьевки финальной стадии Евро-2020 - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 ноября 2019 16:49ФутболКорегин Владислав

УЕФА сформировала корзины для жеребьевки финальной стадии Евро-2020

Итоговая церемония пройдет 30 ноября.

Сегодня Союз европейских футбольных ассоциаций на своем официальном сайте опубликовал итоговые корзины для жеребьевки в финальную часть чемпионата Европы 2020 года. Итоговая церемония распределения сборных состоится 30 ноября в румынском городе Бухарест.

В первой корзине представлены четыре страны-хозяйки турнира - Италия, Англия, Германия и Испания. Также к ним присоединились сборные Бельгии и Украины.

Вторая и третья корзина имеет всего две страны, принимающие у себя Евро-2020: Россия и Дания. Команда Станислава Черчесова расположилась во втором посеве вместе с Францией, Польшей, Швейцарией, Хорватией и Нидерландами.

Компанию датчанам в третьей корзине составят Португалия, Турция, Австрия, Швеция и Чехия.

Четвертая корзина пока не сформирована до конца по причине того, что некоторые сборные еще имеют шансы добыть себе путевку через Лигу наций. Пока в ней находятся лишь финская и валлийская сборные.

Напомним, что сборная России уже знает практически всех своих соперников по группе. Ими станут Бельгия, Дания и, возможно, Финляндия или Уэльс.

Медведев проиграл, но это к лучшему. Сейчас объясним, почему Даниил Медведев прервал серию из шести финалов подряд. 30.10.2019 17:45 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Кафельников дал прогноз на выступление россиян в Кубке Дэвиса Андрей Ольховский – о Кубке Дэвиса: Без Медведева сборной России будет тяжело Медведев опустился на пятое место в рейтинге ATP
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
5:0 в пользу будущего. Обзор событий уик-энда Московский этап Гран-при завершился полным триумфом российских фигуристов. Но в эти дни были как другие новости, так и другие соревнования. 18.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Сергей Шахрай: Радует, что к Медведевой возвращается прежняя уверенность Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении наших фигуристов на этапе Гран-при в Москве. 17.11.2019 10:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Евгения Медведева: Получаю удовольствие от катания и чувствую, что зрители отвечают тем же Илья Авербух поздравил Евгению Медведеву с 20-летием Медведева – о своей беременности: Кто же отец?
Капризов забил, а Подъяпольский победил. ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд Подобного в новой истории ЦСКА не припомнить. Застрельщиками победы «Северстали» выступили вратарь Владислав Подъяпольский, справившийся с 35 бросками и форвард Дмитрий Марковин, забросивший обе шайбы (2:1 ОТ). 18.11.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав
Сборная России-2019: Что нужно помнить, и о чем нельзя забыть Матчем с Сан-Марино (5:0) наша команда завершила отбор к Евро-2020. В статусе его участника. Станислав Черчесов оценил пройденный путь как “хороший”. 20.11.2019 10:42 Футбол Андронов Алексей
Валерий Рейнгольд: Сборная проиграла из-за Черчесова Бывший нападающий «Спартака» поделился впечатлениями от крупного поражения сборной России от команды Бельгии (1:4) в отборочном матче Евро-2020. 17.11.2019 13:30 Футбол Усачев Владислав
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Сергей Шахрай: Я не выдержал и сказал Жуку: «У тебя больше кататься не буду» Вторая часть увлекательного интервью. 16.11.2019 09:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Слишком зависимы от Эриксена. На Евро-2020 Россия сыграет со сборной Дании Датчане гарантировали себе выход на чемпионат Европы и встречу с дружиной Станислава Черчесова. Это очень хорошая команда, но нам она по зубам. 19.11.2019 16:39 Футбол Зибрак Артем
Новости
17:02 Хоккей Александр Лукашенко – о хоккее: Обежите канадца, американца или россиянина – не давайте ему играть
16:49 Футбол Карпин может возглавить «Сочи»
16:49 Футбол УЕФА сформировала корзины для жеребьевки финальной стадии Евро-2020
16:28 Хоккей Павел Буре: Матч с Финляндией на «Газпром Арене» станет отличной рекламой нашего хоккея
16:27 Футбол Юрген Клопп: Домашняя арена «Севильи» – самый нелюбимый стадион
16:23 Футбол Кевин де Брюйне – о жеребьевке Евро: Это позор, что все уже определено
15:58 Хоккей Йессе Виртанен: Понимаю, что болельщикам «Трактора» сейчас непросто
15:56 Хоккей Весной в НХЛ обсудят изменения в правилах определения офсайда
15:52 Хоккей Владислав Каменев: Счастлив наконец-то забить, у меня было много шансов до этого
15:49 Футбол Защитник «Рубина», получивший тяжелую травму, вернулся в расположение клуба
15:35 Баскетбол Дэрран Хиллиард: Будет здорово сыграть в Витории, уверен, что получу удовольствие
15:31 Фигурное катание Евгения Медведева: Получаю удовольствие от катания и чувствую, что зрители отвечают тем же
15:28 Футбол Сергей Юран – об оскорблениях Дзюбы: Не исключаю, что это были фанаты из других стран
15:27 Футбол Александр Медведев: Дзюба не обращает внимания на эту кучку идиотов
15:22 Баскетбол Димитрис Итудис: Уверен, лидеры «Басконии» сыграют с ЦСКА
14:58 Футбол Футболистам «МЮ» запретят прогулки в Нур-Султане из-за морозов
14:57 Хоккей Марио Кемпе близок к переходу в ЦСКА
14:53 Футбол Борис Игнатьев: Дзюба делает все возможное для популяризации сборной России
14:48 Футбол Борис Игнатьев – об оскорблениях Дзюбы: Эта группа людей не относится к самой сборной
14:43 Биатлон Владимир Драчев: Изначально не поддерживал включение Старых в сборную
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array