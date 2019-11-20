Карпин может возглавить «Сочи» Отступные в контракте тренера с «Ростовом» составляют пять миллионов евро.

Руководство «Сочи» рассматривает на пост главного тренера команды Валерия Карпина, который в настоящее время тренирует «Ростов», сообщает Федеральное агентство новостей.

В среду «Сочи» отправил в отставку главного тренера Александра Точилина, и до зимнего перерыва командой будет руководить Роман Березовский.

Отступные в контракте Карпина составляют пять миллионов евро, однако, по информации, источника стороны согласуют меньшую сумму.

Напомним, ранее руководство «Ростова» подтвердило, что клуб испытывает финансовые трудности.

После 16 туров дебютант премьер-лиги набрал 13 очков и занимает последнее место в турнирной таблице, тогда как «Ростов» с 30 очками идет третьим.