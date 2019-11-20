Сборная России оставила матрешки в раздевалке после матча с Сан-Марино

Сборная России оставила матрешки в раздевалке команды после матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) на «Сан-Марино Стэдиум» в Серравалле.
«Большое спасибо сотрудникам стадиона и представителям федерации футбола Сан-Марино за отличную организацию и теплый прием! Наш подарок – традиционные русские матрешки в сан-маринском стиле!» – говорится в сообщении в официальном твиттере национальной команды.
Напомним, голы в матче забили Далер Кузяев, Сергей Петров, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Комличенко.
Сборная России набрала 24 очка и завершила отборочный турнир на втором месте в группе I. Уже известны два соперника России на групповом этапе Евро-2020: это сборные Бельгии и Дании.
Финальный турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе Санкт-Петербурге.
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