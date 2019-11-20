Сборная России оставила матрешки в раздевалке после матча с Сан-Марино Российская команда преподнесла подарок организаторам.

Сборная России оставила матрешки в раздевалке команды после матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) на «Сан-Марино Стэдиум» в Серравалле.

«Большое спасибо сотрудникам стадиона и представителям федерации футбола Сан-Марино за отличную организацию и теплый прием! Наш подарок – традиционные русские матрешки в сан-маринском стиле!» – говорится в сообщении в официальном твиттере национальной команды.

Большое спасибо сотрудникам стадиона и представителям федерации футбола Сан-Марино за отличную организацию и тёплый приём! Наш подарок - традиционные русские матрёшки в сан-маринском стиле! 🎁 pic.twitter.com/X358AM9G7S — Сборная России (@TeamRussia) November 19, 2019

Напомним, голы в матче забили Далер Кузяев, Сергей Петров, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Комличенко.

Сборная России набрала 24 очка и завершила отборочный турнир на втором месте в группе I. Уже известны два соперника России на групповом этапе Евро-2020: это сборные Бельгии и Дании.

Финальный турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе Санкт-Петербурге.