Роман Павлюченко – об оскорблениях Дзюбы: Не знаю, как назвать этих людей, это какие-то изверги Дзюбу оскорбляли с сектора российских болельщиков во время матча с Сан-Марино.

Загрузка...

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко высказался об оскорблениях со стороны российских болельщиков в адрес капитана команды Артема Дзюбы во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) на «Сан-Марино Стэдиум» в Серравалле.

«Артем Дзюба посвящает сейчас свою жизнь футболу, тренировки, перелеты, нагрузки, он трудится над собой и делает все, чтобы принести пользу сборной России и сделать страну счастливой, – приводит Sport24.ru слова Павлюченко. – Но такая выходка, я даже не знаю, как назвать этих людей, это какие-то изверги. Я бы посоветовал Дзюбе не обращать внимания на это и не давать никаких комментариев».

Отметим, что после матча Дзюба не подошел к сектору болельщиков сборной России, а сразу отправился в раздевалку.

Сборная России набрала 24 очка и завершила отборочный турнир на втором месте в группе I. Уже известны два соперника России на групповом этапе Евро-2020: это сборные Бельгии и Дании.

Финальный турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе Санкт-Петербурге.