Гендиректор «Зенита»: Нам не помешает атакующий защитник. Кандидаты есть На данный момент питерский клуб занимает 1-е место в таблице.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о трансферных планах клуба, а также высказался о состоянии травмированных футболистов.

«Нам не помешает атакующий защитник с большим объемом работы. Спортивный блок уже прошерстил рынок. У нас есть кандидаты. Надеюсь, они смогут усилить команду.

Ждем восстановления Малкома. К сожалению, не могу порадовать болельщиков в ситуации с Луневым, пока не могу назвать сроки возвращения его в команду», – заявил функционер в эфире клубного радио.