Тедеско рассказал, почему подписал контракт со «Спартаком» до 2021 года - Советский спорт
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20 ноября 2019 19:13ФутболГичунцев Артур

Тедеско рассказал, почему подписал контракт со «Спартаком» до 2021 года

Специалист возглавил команду в середине октября.

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско не уверен, что надолго задержится в чемпионате России. По его словам, это зависит от многих факторов.

«Я попросил клуб подписать контракт до 2021 года. Это справедливо, потому что я приехал в новую страну, и начал работу в новом чемпионате. Я не знаю тех, с кем работаю, а они не знают меня. Если мы будем довольны сотрудничеством, то обсудим новое соглашение», – цитирует специалиста Transfermarkt.

Напомним, до переезда в РПЛ Тедеско тренировал «Шальке 04», с которым брал серебро бундеслиги.

У руля москвичей он сменил российского специалиста Олега Кононова.

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