Почеттино может стать главным тренером «Баварии» со следующего сезона

47-летний аргентинский тренер Маурисио Почеттино, уволенный сегодня из лондонского «Тоттенхэма» по причине неудовлетворительных результатов в этом сезоне, может стать следующим наставником «Баварии». Об этом сообщает немецкое издание Bild.
По информации издания, аргентинец станет главным тренером команды, начиная со следующем футбольного сезона. Бывший футболист Баварии, а ныне спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич провел первые контакты с Почеттино.
Напомним, что под руководством Почеттино «Тоттенхэм» четырежды попадал в топ-4 АПЛ, имея в своем активе 160 побед в 293 матчах с разницей мячей 559:332. При нем команда добилась своего лучшего результата в европейской истории, выйдя в финал Лиги чемпионов.
До «Тоттенхэма» Почеттино возглавлял английский «Саутгемптон» и испанский «Эспаньол».
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