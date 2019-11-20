Почеттино может стать главным тренером «Баварии» со следующего сезона Спортивный директор немецкого клуба Хасан Салихамиджич уже провел переговоры с аргентинцем.

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47-летний аргентинский тренер Маурисио Почеттино, уволенный сегодня из лондонского «Тоттенхэма» по причине неудовлетворительных результатов в этом сезоне, может стать следующим наставником «Баварии». Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По информации издания, аргентинец станет главным тренером команды, начиная со следующем футбольного сезона. Бывший футболист Баварии, а ныне спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич провел первые контакты с Почеттино.

Напомним, что под руководством Почеттино «Тоттенхэм» четырежды попадал в топ-4 АПЛ, имея в своем активе 160 побед в 293 матчах с разницей мячей 559:332. При нем команда добилась своего лучшего результата в европейской истории, выйдя в финал Лиги чемпионов.

До «Тоттенхэма» Почеттино возглавлял английский «Саутгемптон» и испанский «Эспаньол».