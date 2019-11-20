«Манчестер Юнайтед» готов прибрести Джеко в январское трансферное окно Босниец опередил Манджукича в списке главных зимних трансферных целей английского клуба.

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33-летний боснийский нападающий итальянской «Ромы» Эдин Джеко может зимой вернуться в АПЛ. В его услугах заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб нуждается в укреплении атакующей линии опытным футболистом, чтобы помочь более молодым игрокам – 23-летнему Антони Марсьялю и 22-летнему Маркусу Рэшфорду. Главными кандидатами на усиление являются два форварда итальянской Серии А – Марио Манджукич и Эдин Джеко.

В последнее время 33-летний хорват не имеет игровой практики в «Ювентусе», и руководство манчестерского клуба не уверена в его физических кондициях. Поэтому первоочередной задачей станет приглашение боснийского нападающего.

Напомним, что Джеко перешел в «Рому» из «Манчестер Сити» в 2016 году за 15 миллионов евро. В этом сезоне 33-летний игрок провел за римлян 15 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.