Роналду может вернуться в «МЮ» - Советский спорт
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20 ноября 2019 19:55ФутболГичунцев Артур

Роналду может вернуться в «МЮ»

Об этом заявил журналист издания Chiringuito De Jugones Эдуардо Инда.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассматривает вариант с возвращением «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, португалец готов обсудить переход в английский клуб, если «старая синьора» не выиграет Лигу чемпионов.

34-летний Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год. За это время он провел 292 матча и выиграл 9 трофеев.

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