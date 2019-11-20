Роналду может вернуться в «МЮ»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассматривает вариант с возвращением «Манчестер Юнайтед».
По информации источника, португалец готов обсудить переход в английский клуб, если «старая синьора» не выиграет Лигу чемпионов.
34-летний Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год. За это время он провел 292 матча и выиграл 9 трофеев.
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