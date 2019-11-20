Ильзат Ахметов – оператору УЕФА: Дай поесть нормально (видео) Инцидент произошел после матча с Сан-Марино.

Хавбек московского ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов остался недоволен работой оператора УЕФА, который посетил раздевалку команды после победы над Сан-Марино (5:0) в рамках квалификации Евро-2020.

Футболисту не понравилось, что сотрудник организации подошел в тот момент, когда он хотел подкрепиться пиццей с защитником Георгием Джикией.

«Ну что за человек. Дай поесть нормально людям. Люди устали, работали», – сказал Ахметов.

Добавим, что сборная России досрочно вышла на Евро-2020.