УЕФА может наказать Бельгию по итогам матча с Россией Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой «красных дьяволов» (4:1).

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Королевская федерация футбола Бельгии может попасть под санкции УЕФА, который открыл два дисциплинарных дела по итогам матча с командой России.

Во-первых, бельгийцы обвиняются в позднем начале матча. Во-вторых, УЕФА может наказать организацию за выход на поле защитника Дедрик Боята в футболке форварда Миши Батшуайи, который находился на скамейке запасных.

Отмечается, что решение будет принято 12 декабря.

Добавим, что сборная Бельгии досрочно вышла на Евро-2020.