Аршавин считает, что на Евро-2020 ворота сборной России должен защищать Сафонов - Советский спорт
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20 ноября 2019 23:34ФутболГичунцев Артур

Аршавин считает, что на Евро-2020 ворота сборной России должен защищать Сафонов

Его слова приводит «Матч ТВ».

Экс-форвард лондонского «Арсенала» Андрей Арашавин высказался о вратарской позиции в национальной команде.

По его словам, первым номером должен стать голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.

«В качестве основного вратаря рассмотрел бы Матвея Сафонова, вторым – Гильерме. Кто будет третьим – все равно. Но если поедет всё-таки Акинфеев, то первым в любом случае будет он», – заявил Аршавин.

В текущем сезоне 20-летний Сафонов отыграл 21 матч, пропустил 32 гол и 4 раза оставлял ворота «сухими».

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