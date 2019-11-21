Юрий Жирков: Последний ли это отборочный турнир в сборной для меня? Не знаю Полузащитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал выход национальной команды на Евро-2020.

- Хорошо, что заняли второе место в своей группе и спокойно вышли на чемпионат Европы. Могли, наверное, выступить и лучше в этой квалификации, но чего-то все-таки не хватило. Последний ли это отборочный турнир в сборной для меня? Не знаю (смеется), - цитируют полузащитника «Известия».

Напомним, что российская сборная в матче заключительного тура группового этапа отборочного раунда Евро-2020 одержала крупную победу над командой Сан-Марино (5:0) .

Позже стало известно, что сборные Бельгии и Дании станут соперниками сборной России на групповом этапе в финальной части чемпионата Европы 2020 года.