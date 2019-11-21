Юрий Жирков: Знаем, как действуют бельгийцы, но противопоставить им что-то будет крайне тяжело

- У них отличный подбор футболистов на всех позициях. В какой-то степени это плюс, что мы уже знаем, как они действуют, но противопоставить им что-то будет крайне тяжело. Датчане тоже серьезный соперник, как и все остальные сборные, попавшие на Евро, - цитируют полузащитника «Известия».
Ранее стало известно, что сборные Бельгии и Дании станут соперниками сборной России на групповом этапе в финальной части чемпионата Европы 2020 года.
Напомним, что бельгийцы одержали десять побед в десяти матчах отборочного раунда Евро-2020, набрали 30 очков и заняли первое место в турнирной таблице группы I.
На групповом этапе Бельгия дважды обыграла сборную России - на своем поле бельгийцы одержали победу со счетом 3:1, а в гостях разгромили российскую команду - 4:1.
Добавим, что на данный момент известны 20 из 24 участников финального турнира. Еще четыре путевки будут разыграны в плей-офф Лиги наций.
Дзюба проиграл гонку бомбардиров. Россия славно покуражилась в Сан-Марино Дзюба мысленно был уже на Евро-2020, и России играла как будто в меньшинстве. Что, впрочем, не помешало ей развлечься под занавес отбора – Кузяев, Петров и Комличенко забили дебютные мячи за национальную команду. 20.11.2019 00:40 Футбол Зибрак Артем Старых отвели роль Игнашевича. Скандал в биатлонном мире, едва начавшись, сошел на нет Во вторник состоялось Правление СБР, на котором было решено больше не отступать от утвержденных критериев отбора в сборные команды России, после чего в состав сборной включили Екатерину Глазырину, а Ирина Старых пока поедет на этап Кубка IBU. 20.11.2019 21:47 Биатлон Волохов Юрий Сборная России-2019: Что нужно помнить, и о чем нельзя забыть Матчем с Сан-Марино (5:0) наша команда завершила отбор к Евро-2020. В статусе его участника. Станислав Черчесов оценил пройденный путь как “хороший”. 20.11.2019 10:42 Футбол Андронов Алексей Слишком зависимы от Эриксена. На Евро-2020 Россия сыграет со сборной Дании Датчане гарантировали себе выход на чемпионат Европы и встречу с дружиной Станислава Черчесова. Это очень хорошая команда, но нам она по зубам.
19.11.2019 16:39 Футбол Зибрак Артем Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий «Трактор» продолжает проигрывать. А в Челябинске пишут письма Второе подряд поражение «Магнитки» на Дальнем Востоке, падение «Трактора», серия с набранными очками «Автомобилиста» – самые интересные события игрового дня в традиционном обзоре «Советского спорта». 19.11.2019 20:01 Хоккей Домрачев Владислав Круче Свечникова только Ковальчук. Топ-5 российских юниоров в ХХI веке Александр Овечкин и Евгений Малкин так давно играют за океаном, что навскидку кажется – именно они должны возглавлять этот рейтинг. 18.11.2019 13:30 Хоккей Славин Виталий Китайцам – бояться. И вообще всем. Бойкова с Козловским покорили «Мегаспорт» В Москве завершился пятый этап Гран-при. Последнее, четвертое золото России принесли в парном катании молодые Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. 16.11.2019 23:00 Фигурное катание Тигай Лев Кихира готовит ответный удар. Она заявила четверной на этап Гран-при в Саппоро В пятницу рано утром по московскому времени в Японии начнется шестой и последний из отборочных турниров Гран-при-2019. 21.11.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев Хлебный день Боба. Свидание с лучшим другом вдохновило Бобровского на подвиги Обозреватель «Советского спорта» – о главном герое прошедшего дня в НХЛ. 17.11.2019 12:00 Хоккей Славин Виталий