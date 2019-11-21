Юрий Жирков: Знаем, как действуют бельгийцы, но противопоставить им что-то будет крайне тяжело - Советский спорт
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21 ноября 2019 09:49Футбол

Юрий Жирков: Знаем, как действуют бельгийцы, но противопоставить им что-то будет крайне тяжело

Полузащитник сборной России Юрий Жирков – о попадании в одну группу с командой Бельгии в финальной части Евро-2020.

- У них отличный подбор футболистов на всех позициях. В какой-то степени это плюс, что мы уже знаем, как они действуют, но противопоставить им что-то будет крайне тяжело. Датчане тоже серьезный соперник, как и все остальные сборные, попавшие на Евро, - цитируют полузащитника «Известия».

Ранее стало известно, что сборные Бельгии и Дании станут соперниками сборной России на групповом этапе в финальной части чемпионата Европы 2020 года.

Напомним, что бельгийцы одержали десять побед в десяти матчах отборочного раунда Евро-2020, набрали 30 очков и заняли первое место в турнирной таблице группы I.

На групповом этапе Бельгия дважды обыграла сборную России - на своем поле бельгийцы одержали победу со счетом 3:1, а в гостях разгромили российскую команду - 4:1.

Добавим, что на данный момент известны 20 из 24 участников финального турнира. Еще четыре путевки будут разыграны в плей-офф Лиги наций.

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