«Барселона» включилась в гонку за подписание Почеттино

По информации The Sun, каталонская готова сразиться с мюнхенской «Баварией», чтобы назначить Почеттино своим следующим главным тренером.
Ранее 47-летний аргентинец заявлял, что не станет подписывать контракт с «Барселоной» из-за ее близости к «Эспаньолу», за который специалист выступал в качестве игрока (1994-2000, 2004-2006) и который возглавлял в качестве главного тренера в период с 2009 по 2012 годы.
Напомним, что накануне 47-летний аргентинский специалист был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма», который возглавлял с 27 мая 2014 года.
Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий 5:0 в пользу будущего. Обзор событий уик-энда Московский этап Гран-при завершился полным триумфом российских фигуристов. Но в эти дни были как другие новости, так и другие соревнования. 18.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Денисенко, Хованов, Романов, Мифтахов… С таким составом Брагин фаворит МЧМ Несмотря на поражение в Суперсерии-2019, мы с оптимизмом смотрим в будущее – наша «молодежка» поедет в Чехию на молодежный чемпионат мира одним из главных претендентов на золотые медали. 18.11.2019 09:00 Хоккей Домрачев Владислав Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Как двое вашингтонцев четырех наглецов проучили. Разбор самой крутой драки сезона Гнусное месилово на последней минуте второго периода, подленько развязанное игроками «Анахайма», затмило очередной шедевр русского дуэта «Вашингтона», когда Овечкин с изумительной передачи Кузнецова забил 15-й гол в сезоне. Судьи, на мой взгляд, не до конца разобрались в том, что произошло. 19.11.2019 15:00 Хоккей Славин Виталий Нас нужно наказать. Других вариантов уже нет После скандала с болельщиками на матче сборной всерьез встал вопрос, как искоренить это хамство на трибунах? Главный редактор предлагает свой жесткий вариант. 20.11.2019 20:40 Футбол Яременко Николай Михаил Кокляев: Емельяненко видели пьяным? Это какой-то вброс Известный российский стронгмен Михаил Кокляев поделился своим настроем и ожиданием от поединка с бойцом ММА Александром Емельяненко. 17.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав России светит Финляндия или Уэльс. Но это не точно В среду определился предварительный расклад перед жеребьевкой финального турнира Евро-2020. Однако полная ясность пока не наступила. 20.11.2019 22:21 Футбол Безъязычный Алексей Есть «Большой шлем»! Россия точно заберет все золото московского Гран-при Александр Самарин и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым уже стали победителями турнира. А в женском и парном катании преимущество наших слишком велико. 16.11.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев