«Барселона» включилась в гонку за подписание Почеттино Аргентинский специалист Маурисио Почеттино стал главным претендентом на пост главного тренера «Барселоны».

По информации The Sun, каталонская готова сразиться с мюнхенской «Баварией», чтобы назначить Почеттино своим следующим главным тренером.

Ранее 47-летний аргентинец заявлял, что не станет подписывать контракт с «Барселоной» из-за ее близости к «Эспаньолу», за который специалист выступал в качестве игрока (1994-2000, 2004-2006) и который возглавлял в качестве главного тренера в период с 2009 по 2012 годы.

Напомним, что накануне 47-летний аргентинский специалист был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма», который возглавлял с 27 мая 2014 года.