Доменико Тедеско: Неправда, что я не рассчитываю на Гулиева и Рассказова Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал информацию о том, что он не видит в команде защитника Николая Рассказова и хавбека Аяза Гулиева.

- Это неправда. Не знаю, откуда у вас это, придумали ли вы это или услышали. Мне не нравятся такие вопросы. Я работаю тут четыре месяца, а вы хотите подобный комментарий? Это невероятно, - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, что в ближайшее воскресенье «Спартак» в рамках 17-го тура чемпионата России на выезде сыграет против «Урала».