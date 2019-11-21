Доменико Тедеско: Неправда, что я не рассчитываю на Гулиева и Рассказова

- Это неправда. Не знаю, откуда у вас это, придумали ли вы это или услышали. Мне не нравятся такие вопросы. Я работаю тут четыре месяца, а вы хотите подобный комментарий? Это невероятно, - приводит слова специалиста Sport24.ru.
Напомним, что в ближайшее воскресенье «Спартак» в рамках 17-го тура чемпионата России на выезде сыграет против «Урала».
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