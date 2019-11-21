Доменико Тедеско: Главное для молодых игроков - терпение Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о шансах молодых игроков на попадание в основной состав красно-белых.

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- Шанс есть, шансы большие, но на это нам нужно время. Главное для молодых игроков - терпение. Случай с Умяровым по-своему уникален, каждый случай индивидуален, - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, что в ближайшее воскресенье «Спартак» в рамках 17-го тура чемпионата России на выезде сыграет против «Урала».

После 16 туров «Спартак» набрал 21 очко и занимает шестую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.