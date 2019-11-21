Доменико Тедеско: Три карточки в пяти матчах – это много Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что старается вести себя с арбитрами корректно.

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- Да, в пяти матчах я получил три карточки - это много. При этом я всегда стараюсь вести себя с арбитрами корректно, не используя грубых слов. Сам себе говорю, что нужно вести себя спокойнее, но потом начинается матч, - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Напомним, что в ближайшее воскресенье «Спартак» в рамках 17-го тура чемпионата России на выезде сыграет против «Урала».

После 16 туров «Спартак» набрал 21 очко и занимает шестую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.