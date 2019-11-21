Ибрагимович может заработать в «Милане» шесть миллионов евро за полтора года Шведский форвард Златан Ибрагимович близок к подписанию контракта с итальянским клубом.

По информации La Gazzetta Dello Sport, спортивный директор «Милана» Звонимир Бобан и агент шведского нападающего Мино Райола находятся в стадии переговоров о подписании контракта на полгода с возможностью продлить соглашение еще на один сезон.

Как сообщает издание, в случае своего возвращения в итальянскую команду, Ибрагимович заработает за 18 месяцев около шести миллионов евро.

Отмечается, что окончательное решение о переходе останется за 38-летним шведом, который пообещал Бобану определиться со своим будущим в ближайшие пару недель.

Накануне Ибрагимович объявил о том, что покидает «Лос-Анджелес Гэлакси», в котором за два года забил 53 гола в 58 матчах.

Напомним, шведский нападающий выступал за «Милан» в 2010-2012 годах и стал вместе с клубом чемпионом Италии (2011) и обладателем Суперкубка страны (2011).