Моуринью не получит денег на зимние трансферы «Тоттенхэм» не будет приобретать футболистов в зимнее трансферное окно.

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Руководство лондонского «Тоттенхэма» уведомило нового главного тренера, португальца Жозе Моуринью о том, что ему придется работать с нынешними футболистами до конца сезона, сообщает издание The Guardian.

Напомним, 20 ноября португальский специалист заключил контракт со «шпорами» до лета 2023 года. В текущем сезоне английской премьер-лиги лондонский клуб занимает 14-ю позицию в турнирной таблице, набрав 14 очков.