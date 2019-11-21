Моуринью не получит денег на зимние трансферы - Советский спорт
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21 ноября 2019 13:47ФутболНечаев Юрий

Моуринью не получит денег на зимние трансферы

«Тоттенхэм» не будет приобретать футболистов в зимнее трансферное окно.

Руководство лондонского «Тоттенхэма» уведомило нового главного тренера, португальца Жозе Моуринью о том, что ему придется работать с нынешними футболистами до конца сезона, сообщает издание The Guardian.

Напомним, 20 ноября португальский специалист заключил контракт со «шпорами» до лета 2023 года. В текущем сезоне английской премьер-лиги лондонский клуб занимает 14-ю позицию в турнирной таблице, набрав 14 очков.

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