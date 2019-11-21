Сергей Семак: В матче с «Рубином» никого беречь не будем - Советский спорт
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21 ноября 2019 14:05Футбол

Сергей Семак: В матче с «Рубином» никого беречь не будем

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак – о предстоящем матче 17-го тура чемпионата России против «Рубина».

- Находимся в полной боевой готовности, стараемся и работаем, чтобы в хорошем состоянии подойти к игре против «Рубина».

- Игра пройдет в «минус пять». Может быть есть футболисты, которых вы хотите поберечь?
- Никого мы беречь не будем. Будем исходить из состояния и физических кондиций футболистов, - передает слова Семака пресс-служба «Зенита».

Добавим, что встреча состоится 23 ноября в Казани.

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