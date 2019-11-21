Сергей Семак: В матче с «Рубином» никого беречь не будем

- Находимся в полной боевой готовности, стараемся и работаем, чтобы в хорошем состоянии подойти к игре против «Рубина».
- Игра пройдет в «минус пять». Может быть есть футболисты, которых вы хотите поберечь?
- Никого мы беречь не будем. Будем исходить из состояния и физических кондиций футболистов, - передает слова Семака пресс-служба «Зенита».
Добавим, что встреча состоится 23 ноября в Казани.
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