Александр Кокорин: Чувствую себя хорошо

После благотворительного турнира, в котором выступали смешанные команды, собранные из футболистов сине-бело-голубых и юных воспитанников детских домов, нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о своем состоянии.
– Главное, что дети довольны. Нам тоже все понравилось. Тренировка была в коротком режиме. У всех хорошее настроение. Свое состояние я не хотел бы оценивать. Я прошел все тесты и занятия. Все нормально, тренируюсь в общей группе. Недавно была двусторонка, сыграли около 70 минут. У меня время есть, мне торопиться некуда.
– Семак сказал, что вы хоть сейчас готовы играть.
– Со стороны виднее. Одно дело тренироваться, другое – играть. Сейчас главное подвести меня к играм. Время есть. Жаль, что в декабре наступит месячный перерыв. А так чувствую себя хорошо, – приводит слова футболиста Sport24.ru.
Напомним, Кокорин не может быть заявлен в официальных матчах за «Зенит» до января 2020 года.
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