Александр Кокорин: Чувствую себя хорошо - Советский спорт
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21 ноября 2019 14:27ФутболНечаев Юрий

Александр Кокорин: Чувствую себя хорошо

Нападающий «Зенита» рассказал о своем состоянии.

После благотворительного турнира, в котором выступали смешанные команды, собранные из футболистов сине-бело-голубых и юных воспитанников детских домов, нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о своем состоянии.

– Главное, что дети довольны. Нам тоже все понравилось. Тренировка была в коротком режиме. У всех хорошее настроение. Свое состояние я не хотел бы оценивать. Я прошел все тесты и занятия. Все нормально, тренируюсь в общей группе. Недавно была двусторонка, сыграли около 70 минут. У меня время есть, мне торопиться некуда.

– Семак сказал, что вы хоть сейчас готовы играть.
– Со стороны виднее. Одно дело тренироваться, другое – играть. Сейчас главное подвести меня к играм. Время есть. Жаль, что в декабре наступит месячный перерыв. А так чувствую себя хорошо, – приводит слова футболиста Sport24.ru.

Напомним, Кокорин не может быть заявлен в официальных матчах за «Зенит» до января 2020 года.

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