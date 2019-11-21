Президент «Васко да Гама»: Либо ЦСКА заплатит до декабря и заберет Сантоса, либо он вернется Президент «Васко да Гама» Алешандре Кампелло заявил, что клуб не намерен продлевать аренду хавбека Лукаса Сантоса в ЦСКА.

Загрузка...

- У ЦСКА есть время до декабря. Либо пусть заплатят и забирают игрока, либо он вернется, - цитирует Кампелло Globoesporte.

Ранее сообщалось, что несмотря на право выкупа бразильского полузащитника за пять миллионов евро, руководство армейцев намерено снизить цену за полноценный трансфер Сантоса.

Напомним, что 20-летний хавбек перешел в ЦСКА из «Васко да Гама» на правах аренды до конца 2019 года.