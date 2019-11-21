Президент «Васко да Гама»: Либо ЦСКА заплатит до декабря и заберет Сантоса, либо он вернется

- У ЦСКА есть время до декабря. Либо пусть заплатят и забирают игрока, либо он вернется, - цитирует Кампелло Globoesporte.
Ранее сообщалось, что несмотря на право выкупа бразильского полузащитника за пять миллионов евро, руководство армейцев намерено снизить цену за полноценный трансфер Сантоса.
Напомним, что 20-летний хавбек перешел в ЦСКА из «Васко да Гама» на правах аренды до конца 2019 года.
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