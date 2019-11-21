«Барселона» ищет замену Суаресу

Goal.com предполагает, что «Барселона» уже начала активные поиски замены своему уругвайскому бомбардиру. Луису Суаресу в январе исполнится 33 года, и источник утверждает, что поскольку его карьера близится к закату, каталонский клуб постарается усилить центр нападения уже следующим летом.
Среди кандидатов в «наследники» Суареса 22-летний нападающий миланского «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес, а также 19-летний норвежец из австрийского «Зальцбурга» Эрлинг Холанд.
Суарес выступает за «Барселону» с лета 2014 года. Со времени своего перехода из «Ливерпуля» уругваец забил за «сине-гранатовых» 185 мячей в 260 матчах.
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