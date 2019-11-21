Влашич тренировался в общей группе ЦСКА

Официальный сайт московских армейцев сообщил, что сегодня состоялась очередная тренировка команды Виктора Гончаренко. Футболисты ЦСКА работали полтора часа в полном составе включая игроков вернувшихся из своих национальных сборных. Вместе со всеми тренировался и Никола Влашич, который во вторник получил повреждение в товарищеском матче сборной Хорватии против команды Грузии (2:1).
Во время матча игры в хорватской Пуле Влашич вышел на замену на 65-й минуте, однако уже на 79-й был заменен из-за травмы.
В воскресенье 24 ноября ЦСКА примет самарские «Крылья Советов» в рамках 17-го тура чемпионата России. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.
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