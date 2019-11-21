«Спартак» интересуется нападающим «Фрайбурга» - Советский спорт
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21 ноября 2019 17:19ФутболНечаев Юрий

«Спартак» интересуется нападающим «Фрайбурга»

Сумма трансфера может составить 10 млн евро.

Московский «Спартак» заинтересован в приобретении бывшего форварда мюнхенской «Баварии» и бременского «Вердера» Нильса Петерсена. С лета 2015 года нападающий выступает за «Фрайбург».

В текущем сезоне Петерсен сыграл 13 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.

По сообщению Федерального агентства новостей, столичный клуб надеется снизить сумму возможного трансфера до 7 млн евро.

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