Армянские футболисты недовольны тренером сборной О ситуации внутри армянской национальной команды рассказал Вараздат Ароян.

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В понедельник 18 ноября сборная Армении потерпела самое крупное поражение в своей истории, уступив в Палермо итальянцам со счетом 1:9 в заключительном матче отборочного турнира Евро-2020. После игры главный тренер армянской команды Абраам Хашманян произнес фразу, которая не понравилась некоторым из его футболистов: «Мы были не национальной сборной, а просто сборной».

Вот что в интервью Sport24.ru рассказал по этому поводу защитник сборной Армении и екатеринбургского «Урала» Вараздат Ароян: «Главный тренер сборной не имеет права говорить такие вещи в адрес своих футболистов. Когда тебя назначают главным тренером национальной сборной, а ты приходишь и говоришь подобные вещи после такого матча, это возмутительно. Не имеет значения, с каким счетом закончился матч, хоть 1:9, хоть 0:15 – ты не имеешь права так высказываться. Не представляю, как с таким тренером можно работать. При этом с нами Хашманян после игры не общался вообще, не сказал ни единого слова».

Хашманян возглавил сборную Армении 6 ноября, став преемником уволенного за непопадание на чемпионат Европы Армена Гюльбудагянца. Несмотря на недолгий срок работы в главной команде страны, 52-летний специалист после поражение 1:9 заявил о готовности уйти в отставку.

В своей отборочной группе армяне заняли пятое место, обойдя в таблице только сборную Лихтенштейна.