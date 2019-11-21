Жозе Моуринью: Мне не нужны новые игроки

На следующий день после своего назначения в лондонский клуб Жозе Моуринью пообщался с журналистами и подтвердил ранее опубликованную британскими СМИ информацию о том, что во время зимнего трансферного окна «шпоры» не будут делать покупок. Цитатами с пресс-конференции поделился сайт газеты The Guardian.
«Мне не нужны новые игроки, – заявил 56-летний португалец. – Те футболисты, которые собраны здесь – это уже самый лучший подарок. Мне просто нужно узнать их получше. То есть мне известны их возможности, но по-настоящему вы узнаете друг другу, когда работаете вместе.
Также Моуринью поделился мнением о вынужденном 11-месячном отпуске после увольнения из «Манчестер Юнайтед»: «Я не думаю, что потратил время зря. Я остался тем, кем был, и не утратил свою индивидуальность, просто у меня было время поразмышлять о многих вещах, проанализировать некоторые моменты, подготовиться к новой работе. Признаю, что во время своей карьеры я допускал ошибки. Я стал сильнее, я расслаблен, я мотивирован, и думаю, что футболисты уже это почувствовали».
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